Експерт МОЗ Дубров закликав без необхідності не призначати і не приймати при COVID-19 антибіотики

Під час аудиту медичних закладів Закарпатської області, що приймають хворих на COVID-19, в одному закладі усі пацієнти перебували на антибактеріальній терапії.

Про це на брифінгу в Закарпатській ОДА повідомив експерт МОЗ, президент ГО "Асоціація анестезіологів України" Сергій Дубров, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"В одному закладі 100% хворих отримують антибіотики! Це при тому, що за рекомендаціями світових організацій лише від 3 до 8% випадків захворювання на коронавірус потребують антибіотикотерапії. Безконтрольна антибіотикотерапія - це не тільки витрачені намарне державні гроші, а й потенційна небезпека. Антибіотик не впливає на віруси, не понижує температуру. Незабаром ми будемо мати спалах пневмоній та різних інфекцій, це призведе до страшних наслідків, смертності", - сказав Дубров.

Зі свого боку, директор Департаменту охорони здоров’я Закарпатської облдержадміністрації Анатолій Пшеничний зазначив, що на Закарпатті є багато пацієнтів, які на час, коли потрапляють в стаціонар, є резистентними до антибіотикотерапії.

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"До цього часу вони уже приймали два чи три види антибіотиків. Ми просимо не робити цього, не приймати антибіотики, керуючись порадами колег чи сусідів, які хворіли на ковід, продавців з аптеки. Для доцільності прийняття антибіотика є покази!", - наголосив Пшеничний.

Він закликав закарпатців звертатися до сімейних лікарів за призначенням і не займатися самолікуванням. Адже це може призвести до ускладнених випадків коронавірусу.