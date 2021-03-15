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Експерт МОЗ Дубров закликав без необхідності не призначати і не приймати при COVID-19 антибіотики

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Експерт МОЗ Дубров закликав без необхідності не призначати і не приймати при COVID-19 антибіотики
Під час аудиту медичних закладів Закарпатської області, що приймають хворих на COVID-19, в одному закладі усі пацієнти перебували на антибактеріальній терапії.

Про це на брифінгу в Закарпатській ОДА повідомив експерт МОЗ, президент ГО "Асоціація анестезіологів України" Сергій Дубров, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"В одному закладі 100% хворих отримують антибіотики! Це при тому, що за рекомендаціями світових організацій лише від 3 до 8% випадків захворювання на коронавірус потребують антибіотикотерапії. Безконтрольна антибіотикотерапія - це не тільки витрачені намарне державні гроші, а й потенційна небезпека. Антибіотик не впливає на віруси, не понижує температуру. Незабаром ми будемо мати спалах пневмоній та різних інфекцій, це призведе до страшних наслідків, смертності", - сказав Дубров.

Зі свого боку, директор Департаменту охорони здоров’я Закарпатської облдержадміністрації Анатолій Пшеничний зазначив, що на Закарпатті є багато пацієнтів, які на час, коли потрапляють в стаціонар, є резистентними до антибіотикотерапії.

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"До цього часу вони уже приймали два чи три види антибіотиків. Ми просимо не робити цього, не приймати антибіотики, керуючись порадами колег чи сусідів, які хворіли на ковід, продавців з аптеки. Для доцільності прийняття антибіотика є покази!", - наголосив Пшеничний.

Він закликав закарпатців звертатися до сімейних лікарів за призначенням і не займатися самолікуванням. Адже це може призвести до ускладнених випадків коронавірусу.

Топ коментарі

  • Scorpman Y
    МВФ прислал напоминание Кабинету министров о согласовании с ним внешних аудиторов аудита "Фонда по борьбе с последствиями COVID-19", согласно п. 9 Меморандума с МВФ. Шмыгаль это Зеленскому даже не показывает.

    Согласно подписанного с "Лекхимом" договора на поставку китайской вакцины сроками поставки указаны 1 февраля 2021 года. Договор предусматривает санкции за просрочку поставок в сумме 0,1 % за один день просрочки.
    На сегодняшний день это составляет 30,014 млн. гривен.
    Вакцины нет. Штрафов нет. Реакции Кабмина нет. НАБУ молчит.
    Так нагло даже при Януковиче не воровали.
  • Гоша Фантомас b9eb6379
    **Он призвал закарпатцев обращаться к семейным врачам за назначением и не заниматься самолечением. Ведь это может привести к осложненным случаям коронавируса** семейные врачи сами не знают, что назначать - сидите дома и ждите пока не станет совсем плохо, после этого вызывайте скорую,,, так что спасение утопающего - дело рук самого утопающего
  • Меркава
    Шоб ви знали там в своїх недоміністерствах, шо в нас ще з совку - попав до лікарні - антибіотики колять в 99,9% випадків ще до обстеження. Ніхто з вас цим не переймався, і, тем не менш, ми якось не повиздихали. Про антибіотики і бюджетні кошти - взагалі смішно.
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