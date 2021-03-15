У Польщі не фіксують суттєвих побічних наслідків від застосування вакцини AstraZeneca, - МОЗ РП

Польша не будет отказываться от вакцины против COVID-19, разработанной компанией AstraZeneca, так как не фиксируют существенных побочных последствий ее применения.

Про це повідомили в понеділок глава МОЗ Польщі Анлжей Недзельський та заступник міністра Вальдемар Краска, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"У деяких країнах вказувалося на появу побічних наслідків тромбоемболії після щеплення цією вакциною. У Польщі не зафіксовано таких випадків", - повідомив Краска.

Разом з тим він додав: якщо Європейське агентство з питань лікарських засобів (EMA) прийме рішення призупинити щеплення цією вакциною, то Польща його виконає.

"На даний момент такої рекомендації немає. Відтак, у Польщі й надалі ведуться щеплення цією вакциною", - констатував Краска.

У свою чергу глава МОЗ Польщі Недзельський повідомив, що у Польщі виконано 583 тис. щеплень вакциною AstraZeneca, а побічні наслідки зафіксовано лише у 4% випадків.

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За його словами, користь від щеплення вакциною AstraZeneca для безпеки польського суспільства є набагато вищою, ніж можливі ризики.

Нагадаємо, що вакцина AstraZeneca (Covishield) рекомендована до використання Всесвітньою організацією охорони здоров’я та її застосовують в Австралії, Південній Кореї, Канаді й країнах ЄС.

Як повідомлялося, 11 березня низка країн, серед яких Данія, Італія, Норвегія і Ісландія, заявили, що припинили використання вакцини AstraZeneca через повідомлення про нібито утворення тромбів. Використання вакцини AstraZeneca 12 березня також призупинив Таїланд, Румунія і Болгарія.

У другому кварталі Польща планує продати Україні 1,2 млн доз вакцини AstraZeneca.

У Польщі виконано вже 4,5 млн щеплень, двома дозами вакциновано понад 1,6 млн людей.