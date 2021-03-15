"Батьківщина" зробила партії "Слуга народу" пропозицію про створення коаліції і переформатування уряду, - Тимошенко

Партія "Батьківщина" зробила партії "Слуга народу" пропозицію щодо створення коаліції у Верховній Раді і переформатування уряду.

Про це в ефірі телеканалу "Україна 24" заявила народна депутатка Юлія Тимошенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Коли я побачила, наскільки тяжка економічна, медична, соціальна ситуація, наскільки все це загнано в глухий кут, я просто вийшла і сказала: слухайте, далі це вже може бути невідновлювальним, ми просто можемо пройти точку неповернення, давайте робити сильний національний уряд, давайте робити сильну політику, сильні рішення і діяти негайно. І я сказала, що якщо президент готовий змінити стратегію країни із зовнішнього безглуздого управління українців на національну політику, яка буде підніматиме цілі галузі, яка замінить повністю всю логіку реформування охорони здоров'я, якщо ви готові змінити стратегію, я готова стати поряд з вами, уся моя команда готова бути поряд, і ми допоможемо підняти країну із цих уламків", - розповіла Тимошенко.

Лідерка "Батьківщини" зазначила, що "певний час переговори йшли".

"І я можу сказати, що моя пропозиція заради того, щоб зараз врятувати ситуацію, залишається у них на столі. Але це їхнє рішення – продовжити цей хаос, безглуздя і щоденне прийняття рішень проти національних інтересів або повернутися до відродження величі України, її індустріальної потужності і правильної соціальної політики", - пояснила Тимошенко.