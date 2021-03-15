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Після вакцинації проти COVID-19 імунітет напрацьовується мінімум три тижні, - гендиректор ЦГЗ Родина

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Після вакцинації проти COVID-19 імунітет напрацьовується мінімум три тижні, - гендиректор ЦГЗ Родина
Згідно з існуючими даними, антитіла починають працювати на 22-25 день після вакцинації проти COVID-19.

Про це гендиректор Центру громадського здоров'я Роман Родина заявив в ефірі Громадського радіо, передає Цензор.НЕТ.

"У нас є дані доказових журналів наукових, в яких доведено, що антитіла починають працювати десь на 22-25 день після вакцинації. Це означає, що організм не миттєво напрацьовує імунітет, йому для цього потрібно як мінімум три тижні.

Напрацювання імунітету - це досить тривалий процес, і він залежно від вакцини є різним. Тут (у випадку санітарного лікаря Віктора Ляшка. - Ред.) ми бачимо, що минуло 13 днів. Не треба забувати, що інкубаційний період COVID-19 становить максимально 14 днів", - говорить Родина.

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За його словами, людина може робити щеплення будучи вже зараженою або заразитися коронавірусом на перший-другий день після вакцинації.

"Це не означає, що він захворів внаслідок вакцинації, це означає, що збіглося з вакцинацією і організм не напрацював той імунітет, який захистить цю людину від захворювання", - підкреслив Родина.

Топ коментарі

  • PREDATOR PREDATOR
    После вакцинации от COVID-19 иммунитет нарабатывается минимум три недели, - гендиректор ЦОЗ Родина - Цензор.НЕТ 2595
  • Rulya Kosh
    Ват єта дааа… щоб виправдати піздєцовий ефект вакцин наводять офуїтєльні аргументи!!!
  • Алексей Достоевский
    У нас есть данные доказательных журналов научных

    Ну да. Те же ноучніе журналы полгода писали,что ковид абсолютно не опасен.
    А за баблосы журналисты с жаром опижут его крайнюю полезность для поппуляции прямоходящих приматов
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