Після вакцинації проти COVID-19 імунітет напрацьовується мінімум три тижні, - гендиректор ЦГЗ Родина
Про це гендиректор Центру громадського здоров'я Роман Родина заявив в ефірі Громадського радіо, передає Цензор.НЕТ.
"У нас є дані доказових журналів наукових, в яких доведено, що антитіла починають працювати десь на 22-25 день після вакцинації. Це означає, що організм не миттєво напрацьовує імунітет, йому для цього потрібно як мінімум три тижні.
Напрацювання імунітету - це досить тривалий процес, і він залежно від вакцини є різним. Тут (у випадку санітарного лікаря Віктора Ляшка. - Ред.) ми бачимо, що минуло 13 днів. Не треба забувати, що інкубаційний період COVID-19 становить максимально 14 днів", - говорить Родина.
За його словами, людина може робити щеплення будучи вже зараженою або заразитися коронавірусом на перший-другий день після вакцинації.
"Це не означає, що він захворів внаслідок вакцинації, це означає, що збіглося з вакцинацією і організм не напрацював той імунітет, який захистить цю людину від захворювання", - підкреслив Родина.