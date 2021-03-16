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Якщо половина областей опиняться в "червоній" зоні, можливе запровадження "жорсткого" карантину для всієї України, - Степанов

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Якщо половина областей опиняться в "червоній" зоні, можливе запровадження "жорсткого" карантину для всієї України, - Степанов
Якщо від 50% до 70% всіх областей України опиняться в "червоній" зоні епідеміологічної небезпеки, можливе запровадження жорстких карантинних обмежень на території всієї України.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Я думаю, що ми будемо рухатися стратегією адаптивного карантину. Зрозуміло, якщо понад 50-70% областей опиняться в "червоній" зоні, тоді будемо говорити про жорсткий карантин на території всієї країни", - розповів Степанов.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Київ, Львівська і Вінницька області близькі до потрапляння в "червону зону" карантину, - Степанов. ВIДЕО

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Топ коментарі

  • Алексей Достоевский
    Госпаде,откуда берут таких дебилов,а?
  • patriot 095452b7
    А тим часом в Збройних Силах новий "зашквар". Прислали у війська чергову папіру: провести роз'яснювальну роботу щодо вакцинації. Зібрати підписи за вакцинацію чи проти. Потім щоб кожен понаписував рапорт у разі відмови. Відсканувати цей рапорт. Перший примірник відправити "на верх", другий залишити на місці. Задовбала ця паперова маячня. Генералам нєхер зайнятися. Це не армія, це потужна паперова психіатрична клініка.
  • Игорь Монахов
    "если-не если, может-не может"- тфу твари !!! .. Хотелось бы дождаться когда вы ВСЕ упыри мародеры окажитесь в "красной" зоне строгого режима в петушином углу жесткого карантина ваших мозгов.. Если половина областей окажутся в "красной" зоне, возможно введение "жесткого" карантина для всей Украины, - Степанов - Цензор.НЕТ 8975
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