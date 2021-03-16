Якщо половина областей опиняться в "червоній" зоні, можливе запровадження "жорсткого" карантину для всієї України, - Степанов

Якщо від 50% до 70% всіх областей України опиняться в "червоній" зоні епідеміологічної небезпеки, можливе запровадження жорстких карантинних обмежень на території всієї України.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Я думаю, що ми будемо рухатися стратегією адаптивного карантину. Зрозуміло, якщо понад 50-70% областей опиняться в "червоній" зоні, тоді будемо говорити про жорсткий карантин на території всієї країни", - розповів Степанов.

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