Камера фотофіксації за місяць виявила понад 3 тис. порушень, пов'язаних із проїздом смугою громадського транспорту, - Білошицький

Камера автоматичної фотофіксації за місяць виявила понад 3 тисячі порушень, пов'язаних з проїздом смугою громадського транспорту.

Про це на брифінгу повідомив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Більш як 3000 притягнень до відповідальності ми вже маємо саме щодо порушень, які стосуються руху смугою для громадського транспорту", - повідомив Білошицький.

Нагадаємо, з 15 лютого до системи автоматичної фіксації порушень ПДР додався новий функціонал – фіксування порушень проїзду смугою громадського транспорту. Перша камера, яка запрацювала в такому режимі, встановлена на столичному бульварі Дружби народів, 36.

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