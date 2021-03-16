В Україні за добу від COVID-19 померли 264 людини, зафіксовано 9642 випадки зараження, одужали 6202 людини
Про це на сторінці в мережі Facebook повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.
"9642 нові випадки коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 16 березня 2021 року. Зокрема, захворіли 474 дитини та 313 медпрацівників.
Також за минулу добу
госпіталізовано – 2 005 осіб;
летальних випадків – 264;
одужало – 6 202 особи;
здійснено тестувань за добу – 76 509 (зокрема методом ПЛР – 38 738, методом ІФА – 18 275, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 19 496).
За весь час пандемії в Україні
захворіло – 1 477 190 осіб;
одужало – 1 232 209 осіб;
летальних випадків – 28 697;
проведено ПЛР-тестувань – 7 416 142.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Львівській (1065), м. Київ (999), Вінницькій (924), Одеській (728) та Харківській (596) областях", - розповів Степанов.