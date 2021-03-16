Пандемія COVID-19 забрала життя 2,67 млн осіб, кількість захворілих перевищила 120,7 млн. ІНФОГРАФІКА
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Станом на ранок 16 березня у світі зареєстрували 336 327 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19. Померли за добу - 6550 осіб.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на Worldometers.
Згідно з даними центру, у світі зафіксовано 120 783 549 випадків інфікування, з них 336 327 лише за минулу добу.
Від ускладнень, викликаних вірусом, померли вже 2 672 468 людей, з них 6550 за минулу добу.
Побороли хворобу і вилікувалися 97,4 млн осіб.
У п'ятірці світових лідерів за кількістю заражень COVID-19 - США, Бразилія, Індія, Росія та Велика Британія.
Україна розташовується на 17-му місці світового рейтингу і на 8-му в Європі. Водночас варто зазначити, що Україна посідає 11-ту позицію серед інших держав за кількістю нових випадків коронавірусу за добу, а серед країн Європи – 5-ту.