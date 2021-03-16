За добу в Україні вакцинували проти коронавірусу 8 928 осіб, загалом - 62 083, - МОЗ

За минулу добу найбільшу кількість щеплень зробили в Полтавській області - 690.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.

"8 928 осіб щеплені проти COVID-19 за добу 15 березня 2021 року в Україні. З початку кампанії щеплено 62 083 людини, з них отримали 1 дозу - 62 083 людини. За добу найбільшу кількість щеплених зафіксовано в Полтавській області (690 щеплень), за весь період вакцинальної кампанії найбільша кількість щеплених в Донецькій області (5644 щеплення), найменше - в Чернігівській області (1226 щеплень)", - йдеться в повідомленні.

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