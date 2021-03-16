Додаткові госпіталі для пацієнтів із COVID-19 розгорнуть у Львові, - Садовий
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Львів планує розгорнути додаткові госпіталі у зв'язку з різким збільшенням кількості "важких" пацієнтів із COVID-19.
Як передає Цензор.НЕТ, про це у Facebook повідомив мер міста Андрій Садовий.
За його словами, щодня кількість важких хворих збільшується, а запас ліжок зменшується.
"І це відбувається дуже швидко. Сьогодні міська комісія з надзвичайних ситуацій затвердить кількість і місце розташування госпіталів, які будуть розгорнуті на базі наших поліклінік", - зазначив Садовий.
Мер розповів, що на першому етапі планують розгорнути додаткові 366 ліжок.