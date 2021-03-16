Додаткові госпіталі для пацієнтів із COVID-19 розгорнуть у Львові, - Садовий

Львів планує розгорнути додаткові госпіталі у зв'язку з різким збільшенням кількості "важких" пацієнтів із COVID-19.

Як передає Цензор.НЕТ, про це у Facebook повідомив мер міста Андрій Садовий.

За його словами, щодня ​​кількість важких хворих збільшується, а запас ліжок зменшується.

"І це відбувається дуже швидко. Сьогодні міська комісія з надзвичайних ситуацій затвердить кількість і місце розташування госпіталів, які будуть розгорнуті на базі наших поліклінік", - зазначив Садовий.

Мер розповів, що на першому етапі планують розгорнути додаткові 366 ліжок.

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