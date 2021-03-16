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Погрози Росії на адресу України і держав-учасників "Кримської платформи" є політичним булінгом, - МЗС

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Погрози Росії на адресу України і держав-учасників "Кримської платформи" є політичним булінгом, - МЗС
Погрози Російської Федерації майбутнім учасникам "Кримської платформи" є "політичним булінгом". Москва продовжує використовувати поняття, які спотворюють сприйняття реальності.

Про це в коментарі РБК-Україна заявив речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко, передає Цензор.НЕТ.

"Закликаємо Російську Федерацію не займатися політичним булінгом. Погрози на адресу України та інших держав-учасників Кримської платформи є черговим проявом триваючої маргіналізації російської зовнішньої політики", - зазначив він.

Ніколенко наголосив, що на рівні ООН окупація Криму отримала чітке міжнародно-правове визначення як акт агресії. Тому в Росії на півострові єдиний статус - держава-окупант.

Таким чином, за словами речника МЗС, слова про посягання на "територіальну цілісність" Росії - це приклад спотвореного сприйняття реальності.

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"Злодій не набуває законного права власності на вкрадену ним річ. Російські міжнародно визнані кордони давно відомі. До них не належать Крим і Севастополь", - додав Ніколенко.

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Топ коментарі

  • Василий Васильев b8ee7c21
    Крим це УКРАЇНА!
  • Lvbnhj
    Угрозы России в адрес Украины и государств-участников "Крымской платформы" являются политическим буллингом, - МИД - Цензор.НЕТ 5986 Угрозы России в адрес Украины и государств-участников "Крымской платформы" являются политическим буллингом, - МИД - Цензор.НЕТ 7725
  • Иван Петрович Сидоров
    буллингом, - МИД/ модальность выхода ,-Кулеба/ синергия, - Кулеба/ челленджах- Минобразования / ургентного порядку рекрутингу-Минобороны / Как перфекционист- Зеленский / нарративами, - "слуга народа" Ясько/ майнинга криптовалют диджитализацию.-Зеленский / " буллинг и харассмент, - Мендель/ какие они ох….о умные , эти слуги народа Коломойского.
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