Степанов запевняє в безпеці COVID-вакцини Сovishield: Прищепив себе і батьків

Глава МОЗ Максим Степанов заявив, що вакцина AstraZeneca, яка використовується в Україні, безпечна. Міністр додав, що вже вакцинував своїх батьків.

Про це заявив міністр охорони здоров'я в ефірі програми "Свобода слова" на ICTV, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Коли міністр коментував питання про те, чому Україна не припиняє вакцинацію препаратом AstraZeneca за прикладом європейських країн, то він зазначив, що поки для цього немає медичних показань.

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"Я людина, яка зробила щеплення цією вакциною своїй мамі й татові. Яке ще потрібно підтвердження того, що ця вакцина є абсолютно безпечною", - заявив Степанов.

Комітет з питань безпеки Європейського агентства з лікарських засобів (EMA) розгляне 16 березня інформацію щодо безпеки COVID-вакцини AstraZeneca і скликає на 18 березня позачергове засідання, на якому буде прийнято рішення щодо подальших дій. Розробники вакцини від коронавірусу AstraZeneca запевнили в безпечності препарату. Там заявили, що випадки тромбозів у щеплених не пов'язані з вакцинацією. Компанія підкреслила, що заяви про безпеку вакцини засновані на підтверджених наукових даних. Перевірені дані про стан 17 мільйонів осіб, яких прищепили AstraZeneca в Європейському Союзі та Великій Британії.