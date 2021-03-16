Степанов запевняє в безпеці COVID-вакцини Сovishield: Прищепив себе і батьків
Про це заявив міністр охорони здоров'я в ефірі програми "Свобода слова" на ICTV, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
Коли міністр коментував питання про те, чому Україна не припиняє вакцинацію препаратом AstraZeneca за прикладом європейських країн, то він зазначив, що поки для цього немає медичних показань.
"Я людина, яка зробила щеплення цією вакциною своїй мамі й татові. Яке ще потрібно підтвердження того, що ця вакцина є абсолютно безпечною", - заявив Степанов.
Комітет з питань безпеки Європейського агентства з лікарських засобів (EMA) розгляне 16 березня інформацію щодо безпеки COVID-вакцини AstraZeneca і скликає на 18 березня позачергове засідання, на якому буде прийнято рішення щодо подальших дій. Розробники вакцини від коронавірусу AstraZeneca запевнили в безпечності препарату. Там заявили, що випадки тромбозів у щеплених не пов'язані з вакцинацією. Компанія підкреслила, що заяви про безпеку вакцини засновані на підтверджених наукових даних. Перевірені дані про стан 17 мільйонів осіб, яких прищепили AstraZeneca в Європейському Союзі та Великій Британії.