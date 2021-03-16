Бретонська "мутант": у Франції виявили новий штам коронавірусу

У Франції виявили новий штам коронавірусу. Як повідомило головне управління охорони здоров'я країни, новий варіант з'явився в Бретані - регіоні на північному заході Франції.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Сегодня".

Щонайменше вісім людей опинилися носіями бретонського "мутанта". Відомо про штам небагато, але за однією з гіпотез він може уникнути звичайних скринінгових тестів, пише Ouest France.

Нова форма COVID-19, імовірно, була вперше виявлена в кінці лютого в лікарняному центрі Ланьон. Управління охорони здоров'я заявляє, що "ведуться дослідження для оцінки його передачі і серйозності".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Якщо половина областей опиняться в "червоній" зоні, можливе запровадження "жорсткого" карантину для всієї України, - Степанов

Бретонський штам поки вважається локальним – про нього заговорили після того, як у пацієнтів лікарні були виявлені всі симптоми коронавірусу, однак ПЛР-тести були негативними.

Поки немає інформації, наскільки він більш чи менш небезпечний і схильний до поширення за раніше відомі штами.