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Бретонська "мутант": у Франції виявили новий штам коронавірусу

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Бретонська "мутант": у Франції виявили новий штам коронавірусу
У Франції виявили новий штам коронавірусу. Як повідомило головне управління охорони здоров'я країни, новий варіант з'явився в Бретані - регіоні на північному заході Франції.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Сегодня".

Щонайменше вісім людей опинилися носіями бретонського "мутанта". Відомо про штам небагато, але за однією з гіпотез він може уникнути звичайних скринінгових тестів, пише Ouest France.

Нова форма COVID-19, імовірно, була вперше виявлена в кінці лютого в лікарняному центрі Ланьон. Управління охорони здоров'я заявляє, що "ведуться дослідження для оцінки його передачі і серйозності".

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Бретонський штам поки вважається локальним – про нього заговорили після того, як у пацієнтів лікарні були виявлені всі симптоми коронавірусу, однак ПЛР-тести були негативними.

Поки немає інформації, наскільки він більш чи менш небезпечний і схильний до поширення за раніше відомі штами.

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Топ коментарі

  • Меркава
    Бретонский "мутант": во Франции обнаружили новый штамм коронавируса - Цензор.НЕТ 6294
  • Меркава
    ... о нем заговорили после того, как у пациентов больницы были выявлены все симптомы коронавируса, однако ПЦР-тесты были отрицательными.Источник: https://censor.net/ru/n3253569

    Раніше це називалось ГРВІ або грип, та й зараз - теж.
  • Владимир Иванец
    Представляю, какого гопака фармкомпании отплясывают. Им каждый новый вирус, каждый новый штамм - миллиардные прибыли. А степановы разного рода как свои липкие ручонки потирают!
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