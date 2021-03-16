Сподіваємося, що "червоні зони" даватимуть можливість, щоб вся Україна не закрилася, - "слуга народу" Радуцький
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Перехід окремих регіонів України в "червону зону" карантину дає надію, що вся країна не перейде в локдаун.
Як передає Цензор.НЕТ, про це в ефірі "Україна 24" заявив нардеп "Слуги народу", глава комітету з питань здоров'я нації Михайло Радуцький.
Зокрема, парламентарій сподівається, що адаптивний карантин не приведе до загальнодержавного локдауну.
Крім того, Радуцький зазначив, що на Закарпатті госпіталізація пацієнтів знизилася на 10%.
"Це дає надію, що "червоні зони" будуть давати можливість, щоб вся країна не закривалася. Сьогодні дуже нехороша ситуація в Києві, Київській області, у Вінницькій області, Черкасах, але будемо сподіватися", - сказав нардеп.