Сподіваємося, що "червоні зони" даватимуть можливість, щоб вся Україна не закрилася, - "слуга народу" Радуцький

Перехід окремих регіонів України в "червону зону" карантину дає надію, що вся країна не перейде в локдаун.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в ефірі "Україна 24" заявив нардеп "Слуги народу", глава комітету з питань здоров'я нації Михайло Радуцький.

Зокрема, парламентарій сподівається, що адаптивний карантин не приведе до загальнодержавного локдауну.

Крім того, Радуцький зазначив, що на Закарпатті госпіталізація пацієнтів знизилася на 10%.

"Це дає надію, що "червоні зони" будуть давати можливість, щоб вся країна не закривалася. Сьогодні дуже нехороша ситуація в Києві, Київській області, у Вінницькій області, Черкасах, але будемо сподіватися", - сказав нардеп.

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