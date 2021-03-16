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У Києві з вікна лікарні вистрибнула жінка: вона загинула, - поліція

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У Києві з вікна лікарні вистрибнула жінка: вона загинула, - поліція
Із вікна шостого поверху Київської міської клінічної лікарні №4 вистрибнула жінка. Вона загинула.

Про це повідомила в коментарі РБК-Україна прессекретарка Солом'янського районного управління поліції Києва Олена Мошко, передає Цензор.НЕТ.

"З вікна Київської міської клінічної лікарні №4 вистрибнула жінка. Вона була 1949 року народження. На жаль, її життя обірвалося відразу", - повідомила Мошко.

Вона також додала, що зараз на місці події працює слідчо-оперативна група, яка встановлює подробиці події.

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Топ коментарі

  • Ozirius Shewu
    Реакція на рахунок за лікування в країні де переміг олігахат?
  • Татьяна Комашко
    Враховуючи,що безкоштовно лікують навіть на ковід тільки президента та його оточення,то не дивно.що нормальні люди,отримуючи вимоги лікарів на десятки тисяч гривень,викидаються з вікон бо немають таких коштів.Зате на дороги вкрали мільярди з ковід-фонду.
  • Женя Калаш
    Очень жаль человека.
    В контексте выживания в стране , ей озвучили сумму на лечение.(((
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