У Києві з вікна лікарні вистрибнула жінка: вона загинула, - поліція
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Із вікна шостого поверху Київської міської клінічної лікарні №4 вистрибнула жінка. Вона загинула.
Про це повідомила в коментарі РБК-Україна прессекретарка Солом'янського районного управління поліції Києва Олена Мошко, передає Цензор.НЕТ.
"З вікна Київської міської клінічної лікарні №4 вистрибнула жінка. Вона була 1949 року народження. На жаль, її життя обірвалося відразу", - повідомила Мошко.
Вона також додала, що зараз на місці події працює слідчо-оперативна група, яка встановлює подробиці події.