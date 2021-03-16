У Києві з вікна лікарні вистрибнула жінка: вона загинула, - поліція

Із вікна шостого поверху Київської міської клінічної лікарні №4 вистрибнула жінка. Вона загинула.

Про це повідомила в коментарі РБК-Україна прессекретарка Солом'янського районного управління поліції Києва Олена Мошко, передає Цензор.НЕТ.

"З вікна Київської міської клінічної лікарні №4 вистрибнула жінка. Вона була 1949 року народження. На жаль, її життя обірвалося відразу", - повідомила Мошко.

Вона також додала, що зараз на місці події працює слідчо-оперативна група, яка встановлює подробиці події.

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