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Арахамія про можливість коаліції з "Батьківщиною": "Зараз таких процесів я не бачу"

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Арахамія про можливість коаліції з "Батьківщиною": "Зараз таких процесів я не бачу"
Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія не підтвердив можливість створення коаліції з фракцією "Батьківщина".

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це "слуга народу" сказав у коментарі журналістам.

За словами парламентарія, "щоб була коаліція, потрібна коаліційна угода".

"Її потрібно обговорювати, її ж не можна просто так підписати, її потрібно проводити на фракції, потрібна буде програма. Тобто це великий процес. Станом на сьогодні таких процесів я не бачу. Можливо, є розмови, але розмови - це ж робочий режим. Розмови ми можемо і три роки вести", - зазначив Арахамія у коментарі журналістам перед початком пленарного засідання у вівторок.

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Водночас він наголосив, що "Слуга народу" "спілкується завжди і з усіма фракціями, без винятку" і у представників "Батьківщини" в цьому випадку немає жодного особливого статусу". Те саме, за словами Арахамії, стосується і фракції "Голос".

"У теорії ми можемо мати велику коаліцію. Тобто ми можемо взяти депутатську групу "Довіра", депутатську групу "За майбутнє", "Голос" і "Батьківщину" і зробити коаліцію на 320 голосів. Такий проект є в теоретичному плані", - додав лідер фракції "Слуга народу".

При цьому Арахамія не виключає, що в разі розробки коаліційної угоди може виникнути багато ідеологічних та політичних непорозумінь.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що "Батьківщина" зробила партії "Слуга народу" пропозицію про створення коаліції і переформатування уряду.

Топ коментарі

  • 18c49ed2
    Как же теперь свидетелям секты "бахини" это все пережить?

    Арахамия о возможности коалиции с "Батькивщиной": "Сейчас таких процессов я не вижу" - Цензор.НЕТ 554
  • Maksim Perepelitca
    І осталась бабуля , і разбітого корита .. ! Арахамия о возможности коалиции с "Батькивщиной": "Сейчас таких процессов я не вижу" - Цензор.НЕТ 4390 .

    Арахамия о возможности коалиции с "Батькивщиной": "Сейчас таких процессов я не вижу" - Цензор.НЕТ 2690 .
  • 18c49ed2
    Отвергли "невесту". Она со всей душой, а ее пока кидают.
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