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"В Україні один із найнижчих показників смертності від COVID-19 у Європі", - Степанов

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"В Україні один із найнижчих показників смертності від COVID-19 у Європі", - Степанов
Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що в Україні один із найнижчих показників смертності від коронавірусу в Європі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Українську правду.

"В Україні однин із найнижчих показників смертності від COVID-19 у Європі. За рівнем смертності Україна посідає 36 місце в Європі. Це означає, що смертність, наприклад, у Великій Британії утричі вища ніж в Україні, у Польщі, Франції, Італії – удвічі вища", - розповів Степанов.

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Топ коментарі

  • Маркиз
    "В Украине один из самых низких показателей" уровня доверия к правительству и его статистике.
  • Стрелок
    главное не как проголосовали. главное - как посчитали
  • Николай Омельчук bb51b9d8
    И самая "честная, прозрачная" статистика "В Украине один из самых низких показателей смертности от COVID-19 в Европе", - Степанов - Цензор.НЕТ 8727
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