"В Україні один із найнижчих показників смертності від COVID-19 у Європі", - Степанов
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Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що в Україні один із найнижчих показників смертності від коронавірусу в Європі.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Українську правду.
"В Україні однин із найнижчих показників смертності від COVID-19 у Європі. За рівнем смертності Україна посідає 36 місце в Європі. Це означає, що смертність, наприклад, у Великій Британії утричі вища ніж в Україні, у Польщі, Франції, Італії – удвічі вища", - розповів Степанов.