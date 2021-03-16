"В Україні один із найнижчих показників смертності від COVID-19 у Європі", - Степанов

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що в Україні один із найнижчих показників смертності від коронавірусу в Європі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Українську правду.

"В Україні однин із найнижчих показників смертності від COVID-19 у Європі. За рівнем смертності Україна посідає 36 місце в Європі. Це означає, що смертність, наприклад, у Великій Британії утричі вища ніж в Україні, у Польщі, Франції, Італії – удвічі вища", - розповів Степанов.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Степанов просить Київ і Вінниччину запровадити додаткові карантинні обмеження: "Вони найближче до переходу на "червоний рівень". ВIДЕО