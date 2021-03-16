Зараз немає юридичних підстав говорити про коаліцію із "Батьківщиною", - "слуга народу" Кравчук

Заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук каже, що немає юридичних підстав говорити про коаліцію із "Батьківщиною" і офіційних пропозицій не надходило.

Про це Кравчук розповіла у коментарі журналістам, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

"Зараз коаліція – це монобільшість, і жодних юридичних підстав говорити про коаліцію немає. Але ми ж не забороняємо іншим фракціям голосувати за ті чи інші закони, якщо вони не суперечать їхнім переконанням, програмі тощо", - зауважила нардепка.

Кравчук також розповіла, що не чула, щоб пропозиція про коаліцію офіційно надходила від "Батьківщини".

"У нас чомусь питання коаліції зводиться не до програми, чого ми хочемо досягти, а які хто портфелі в Кабінеті Міністрів отримає. В принципі, логіка там така: повернутись якимось чином у владу, хоча українці на виборах відмовили в цій довірі", - сказала нардепка.

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Нагадаємо, раніше "Батьківщина" зробила партії "Слуга народу" пропозицію про створення коаліції і переформатування уряду.