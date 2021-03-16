На ділянці об'їзної дороги в Дніпрі буде побудовано дворівневу розв'язку, - ОДА

Будівництво 7-кілометрової ділянки об'їзної дороги триває в Дніпрі. Зокрема, має бути побудована дворівнева розв'язка, яка дозволить звільнити обласний центр від транспорту, який рухається сьогодні через місто транзитом.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОДА Валентин Резніченко, інформує Цензор.НЕТ.

"Менше буде заторів. Фури не псуватимуть міські дороги", - пояснив глава ОДА.

Так, згідно з проєктом, нова об'їзна дорога з'єднає трасу Н-08 з Південним мостом Дніпра. Дворівнева розв'язка буде чотирисмугова - по 2 смуги в кожному напрямку.

Побачити, як відбувається будівництво розв'язки, можна на відео, розміщеному на сайті ОДА.

"Ми будуємо шляхопровід для безпеки руху. Він розділить транспортні потоки на аеропорт і Південний міст", - розповів про об'єкт будівництва в.о. начальника Служби автомобільних доріг у Дніпропетровській області Олександр Коломійцев.

Над будівництвом розв'язки працюють 150 мостобудівників і робочих суміжних напрямів, а також 50 одиниць техніки.

Нагадаємо, раніше заступник глави Офісу Президента, координатор "Великого будівництва" Кирило Тимошенко повідомив про плани програми на 2021 рік. У ході "Великого будівництва" - 2021 в Україні має бути побудовано та оновлено 6500 км доріг і 245 штучних споруд.

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