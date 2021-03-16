На ділянці об'їзної дороги в Дніпрі буде побудовано дворівневу розв'язку, - ОДА
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОДА Валентин Резніченко, інформує Цензор.НЕТ.
"Менше буде заторів. Фури не псуватимуть міські дороги", - пояснив глава ОДА.
Так, згідно з проєктом, нова об'їзна дорога з'єднає трасу Н-08 з Південним мостом Дніпра. Дворівнева розв'язка буде чотирисмугова - по 2 смуги в кожному напрямку.
Побачити, як відбувається будівництво розв'язки, можна на відео, розміщеному на сайті ОДА.
"Ми будуємо шляхопровід для безпеки руху. Він розділить транспортні потоки на аеропорт і Південний міст", - розповів про об'єкт будівництва в.о. начальника Служби автомобільних доріг у Дніпропетровській області Олександр Коломійцев.
Над будівництвом розв'язки працюють 150 мостобудівників і робочих суміжних напрямів, а також 50 одиниць техніки.
Нагадаємо, раніше заступник глави Офісу Президента, координатор "Великого будівництва" Кирило Тимошенко повідомив про плани програми на 2021 рік. У ході "Великого будівництва" - 2021 в Україні має бути побудовано та оновлено 6500 км доріг і 245 штучних споруд.