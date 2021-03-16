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На ділянці об'їзної дороги в Дніпрі буде побудовано дворівневу розв'язку, - ОДА

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Будівництво 7-кілометрової ділянки об'їзної дороги триває в Дніпрі. Зокрема, має бути побудована дворівнева розв'язка, яка дозволить звільнити обласний центр від транспорту, який рухається сьогодні через місто транзитом.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОДА Валентин Резніченко, інформує Цензор.НЕТ.

"Менше буде заторів. Фури не псуватимуть міські дороги", - пояснив глава ОДА.

Так, згідно з проєктом, нова об'їзна дорога з'єднає трасу Н-08 з Південним мостом Дніпра. Дворівнева розв'язка буде чотирисмугова - по 2 смуги в кожному напрямку.

На ділянці обїзної дороги в Дніпрі буде побудовано дворівневу розвязку, - ОДА 01

Побачити, як відбувається будівництво розв'язки, можна на відео, розміщеному на сайті ОДА.

"Ми будуємо шляхопровід для безпеки руху. Він розділить транспортні потоки на аеропорт і Південний міст", - розповів про об'єкт будівництва в.о. начальника Служби автомобільних доріг у Дніпропетровській області Олександр Коломійцев.

Над будівництвом розв'язки працюють 150 мостобудівників і робочих суміжних напрямів, а також 50 одиниць техніки.

Нагадаємо, раніше заступник глави Офісу Президента, координатор "Великого будівництва" Кирило Тимошенко повідомив про плани програми на 2021 рік. У ході "Великого будівництва" - 2021 в Україні має бути побудовано та оновлено 6500 км доріг і 245 штучних споруд.

Також дивіться: Масштабний ремонт обходу Харкова стартував відразу на двох ділянках, - "Укравтодор". ФОТОрепортаж

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Топ коментарі

  • Василий Васильев b8ee7c21
    Что украли?
    Твои мозги, так их и не было вроде
  • Sophia-Maria Duglass
    Дороги возле Царичанки и Китай города вообще нет
    ПОЗОРИЩЕ
    Днепр - город миллионник : половина власти из Днепра ( Кучма, Тимошенко и т д)
    Если им всем начхать на свой город , то и на остальную Украину - тоже начхать
  • Дмитро Черних 794bd8a2
    Як казали, колись-"Били времена доПетровские,потом настали Петровские , а затем ДнепроПетровские " !!!)))
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