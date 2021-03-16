В Україні вирішили змінити схему вакцинації препаратом Covishield, - імунолог Лапій

Для досягнення максимального рівня імунного захисту при вакцинації препаратом CoviShield (індійська торгова назва вакцини Oxford-AstraZeneca) прийнято рішення про тримісячний інтервал між дозами замість початкових 28 днів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це LIGA.net повідомив член Національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики (НТГЕІ) Федір Лапій.

За його словами, обговорення цієї теми почалося ще в лютому – після публікації в журналі The Lancet результатів масштабного дослідження ефективності вакцини в Британії.

На початку березня НТГЕІ рекомендувала Міністерству охорони здоров'я збільшити інтервал.

"Прийнято рішення максимально вакцинувати однієї дозою "астри". Це дасть нам можливість застосувати 250 000 доз – тих, які були зарезервовані для другої дози (при плані в 28 днів, – ред.)", – повідомив Лапій.

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Він уточнив, що корегування схеми не стосується інших антиковідних вакцин, які отримає Україна.

За словами доцента кафедри дитячих інфекційних хвороб Національної медакадемії післядипломної освіти ім. Шупика, на сайті Міністерства охорони здоров'я незабаром має з'явитися відповідне повідомлення.

Інше дослідження показало, що одна доза "астри" при вимірі в п'ятий тиждень після щеплення на 94% знизила частоту госпіталізацій у тих, кому 80 років і більше, і тих, хто все-таки заразився на коронавірус.

Вчора у голови МОЗ Степанова зробили щеплення батьки, а з 22 березня вакцинація розпочнеться через сімейних лікарів.

Зараз у препарату Oxford-AstraZeneca проблеми: низка країн бажає додатково уточнити профіль її безпеки після повідомлень про випадкитромбозів після щеплення (жоден регулятор поки не говорить, що вони походять від щеплення).

Британія, Канада, Австралія, Румунія, Марокко (і знову Австрія) продовжують вакцинувати "астрою", наполягаючи, що ті, хто поставив процес на паузу, просто перестраховуються.

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Сьогодні Євроагентство з лікарських засобів (EMA) винесе додатковий висновок про вакцину Oxford-AstraZeneca. Ситуацію також сьогодні розглянуть і в ВООЗ.

Ефект від вакцинації серед медиків Британії: дані на березень 2021 року про захищеність тих, хто перехворів і вакцинувався.