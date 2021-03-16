Кабмін зареєстрував у Раді новий законопроєкт про звільнення Ситника

Директора Національного антикорупційного бюро України Артема Ситника можуть звільнити. Керівництво бюро може змінитися в межах приведення статусу НАБУ у відповідність до вимог Конституції.

Кабінет Міністрів підготував і вже зареєстрував у Верховній Раді нову версію законопроєкту №5070 про звільнення чинного директора Національного антикорупційного бюро Артема Ситника. Текст відповідного законопроєкту №5070 з'явився на сайті Верховної Ради, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Згідно з даними сайту ВР, Кабмін 15 березня відкликав попередню версію проєкту і подав нову. Документ вже опрацьовується в комітеті.

Закон пропонує змінити статус Національного бюро на центральний орган виконавчої влади зі спеціальним статусом.

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Документ визначає особливості взаємодії бюро з Кабінетом міністрів, центральними органами виконавчої влади, аби унеможливити втручання Уряду у діяльність НАБУ.

Кабмін уповноважують призначати на посаду директора Національного бюро та звільняти з цієї посади за наявності встановлених законом підстав. Уряд може прийняти рішення про звільнення очільника бюро, якщо за нього проголосувало не менш як дві третини від посадового складу Кабміну.

Закон регулює і проведення конкурсного добору на посаду глави НАБУ. Добір організовує та проводить відповідна конкурсна комісія, яка формується з шести осіб, із яких три визначаються Радою національної безпеки та оборони, а ще три - Кабміном на підставі пропозицій міжнародних організацій, з якими Україна співпрацює у сфері запобігання та протидії корупції відповідно до міжнародних договорів.



Визначаються права та обов'язки членів конкурсної комісії, підстави для оскарження рішень комісії та підстави припинення повноважень її членів.

У документі прописано, що зовнішню оцінку ефективності діяльності бюро проводить комісія у складі трьох осіб, визначених КМУ на підставі пропозицій міжнародних організацій, з якими Україна співпрацює у сфері запобігання та протидії корупції.



Підкреслимо, з дня набрання чинності цим законом повноваження директора НАБУ достроково припиняються та розпочинається формування конкурсної комісії і конкурс на зайняття посади глави бюро.

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Разом з тим передбачено, що особа, яка станом на день набрання чинності законом займає посаду першого заступника директора НАБУ, здійснює всі повноваження глави бюро, передбачені законом, до моменту призначення директора НАБУ.

"Уряд та депутати Зеленського вчергове атакують НАБУ, що підриває незалежність органу та співпрацю з міжнародними партнерами. Поки Зеленський обіцяє послам та іншим партнерам не чіпати НАБУ, на практиці вони бачать чергові нападки на антикорупційну інституцію і кожна наступна гірша та нікчемніша за попередню. Ні звільнення директора НАБУ, ні ручна процедура конкурсу в НАБУ за жодних обставин не будуть прийняті міжнародними партнерами", - заявив голова правління Центру протидії корупції (ЦПК) Віталій Шабунін.

"Звільнення (директора НАБУ. - Ред.) законом практично прирівнює посаду директора НАБУ до будь-якої політичної посади в країні і буде означати, що будь-якого майбутнього директора можна буде так само звільнити парламентською більшістю", - зазначили в ЦПК.

У Центрі, зауважили що нова конкурсна процедура з обрання директора визначає конфігурацію конкурсної комісії з 6 осіб: 3 членів від Ради національної безпеки та оборони та 3 від Уряду за пропозицією міжнародних організацій. Пропонується запровадити прийняття рішень конкурсної комісії простою більшістю. На практиці це означає, що делеговані міжнародними партнерами члени комісії не матимуть істотної ролі в процесі роботи, адже їх голос не буде важливим для прийняття рішення. Також законопроєкт пропонує обмежити роботу міжнародників у комісії лише для одного відбору наступного директора НАБУ: опісля Уряд має підготувати та подати на розгляд Верховної Ради законопроєкт щодо припинення їхньої участі у формуванні комісії з обрання директора НАБУ та комісії з проведення аудиту діяльності НАБУ. Тобто усі наступні конкурси на директора НАБУ мають відбуватисяуже взагалі без участі міжнародників.

"В наших реаліях запропонована Урядом модель означає, що Ситника звільняють, обирають нового директора прикрившись участю в конкурсі делегованих міжнародних експертів. І вже через півроку, наприклад, якщо ця людина теж виявляється неслухняною після справи щодо чергового "татарова" Рада знімає законом і нового директора. Потім за якоюсь новою процедурою обирають вже без міжнародників чергову "Венедіктову" або залишають бюро взагалі без керівництва", – додає Шабунін

На думку ЦПК, участь РНБО у процедурах добору директора НАБУ очевидно виходить за межі положень Конституції України. Тобто, запропоноване положення знову створює ризики їх визнання неконституційними.

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Законопроєктом, окрім того, не визначається навіть у загальних рисах, якими є основні етапи проведення конкурсного добору на посаду Директора НАБУ, ці питання залишаються повністю на розсуд конкурсної комісії, яка визначає регламент своєї роботи та умови проведення конкурсу.

Поле для маніпуляцій створює також призначення директора НАБУ після конкурсу. Справа в тому, що конкурсна комісія пропонує Уряду 2 або 3 кандидати, однак в законопроєкті відсутні чіткі критерії для цього. Уже з них Уряд обирає та призначає директора НАБУ.

НАБУ стає органом виконавчої влади та підпорядковується Кабінету Міністрів. Однак в законопроєкті є ризики для незалежності бюро від уряду, члени якого підслідні НАБУ.