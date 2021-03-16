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Зеленський у річницю "референдуму" в окупованому Криму: Об'єднуємо світ на базі Кримської платформи, щоб повернути Україні українське

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Зеленський у річницю "референдуму" в окупованому Криму: Об'єднуємо світ на базі Кримської платформи, щоб повернути Україні українське
Президент Володимир Зеленський у річницю так званого "референдуму" в окупованому Криму заявив, що Україна об'єднує світ на базі Кримської платформи, щоб повернути півострів.

Про це президент написав у Twitter, інформує Цензор.НЕТ.

"Сім років тому Росія влаштувала фейковий референдум в Криму. Україна вперше після незаконної анексії підготувала Стратегію деокупацію і реінтеграції півострова. Ми об'єднуємо світ на базі Кримського платформи, щоб повернути Україні українське", - йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що в Києві потролив російських дипломатів до річниці "референдуму".

Читайте: Погрози Росії на адресу України і держав-учасників "Кримської платформи" є політичним булінгом, - МЗС

Топ коментарі

  • Великая Исландия
    так он же заплатил коммуналку за свои апартаменты в крыму - ему можно говорить...!
  • Viktor Zotov
    столько пафоса у этого чудика
  • Viktor Zotov
    говорить его профессия
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