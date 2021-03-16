Зеленський у річницю "референдуму" в окупованому Криму: Об'єднуємо світ на базі Кримської платформи, щоб повернути Україні українське
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Президент Володимир Зеленський у річницю так званого "референдуму" в окупованому Криму заявив, що Україна об'єднує світ на базі Кримської платформи, щоб повернути півострів.
Про це президент написав у Twitter, інформує Цензор.НЕТ.
"Сім років тому Росія влаштувала фейковий референдум в Криму. Україна вперше після незаконної анексії підготувала Стратегію деокупацію і реінтеграції півострова. Ми об'єднуємо світ на базі Кримського платформи, щоб повернути Україні українське", - йдеться в повідомленні.
Раніше повідомлялося, що в Києві потролив російських дипломатів до річниці "референдуму".