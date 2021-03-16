Рада направила до КС законопроєкт про розширення повноважень президента щодо призначення директора НАБУ і ДБР

Верховна Рада включила до порядку денного і направила на висновок Конституційного Суду законопроєкт №5133 про порядок призначення та звільнення директора НАБУ і ДБР.

Як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, за проголосували 267 народних депутатів.

Законопроєкт пропонує внести зміни до статей 85 і 106 Конституції.

Документ розширює конституційні повноваження президента і Верховної Ради.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кабмін зареєстрував у Раді новий законопроєкт про звільнення Ситника

До повноважень ВР додається надання згоди на призначення на посаду за результатами конкурсного відбору та звільнення з посади президентом директора НАБУ і директора ДБР.

До повноважень президента - призначення на посаду та звільнення з посади за згодою ВР директора НАБУ і директора ДБР, з відбором кандидатур на посаду на конкурсній основі.