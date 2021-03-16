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Рада направила до КС законопроєкт про розширення повноважень президента щодо призначення директора НАБУ і ДБР

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Рада направила до КС законопроєкт про розширення повноважень президента щодо призначення директора НАБУ і ДБР
Верховна Рада включила до порядку денного і направила на висновок Конституційного Суду законопроєкт №5133 про порядок призначення та звільнення директора НАБУ і ДБР.

Як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, за проголосували 267 народних депутатів.

Законопроєкт пропонує внести зміни до статей 85 і 106 Конституції.

Документ розширює конституційні повноваження президента і Верховної Ради.

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До повноважень ВР додається надання згоди на призначення на посаду за результатами конкурсного відбору та звільнення з посади президентом директора НАБУ і директора ДБР.

До повноважень президента - призначення на посаду та звільнення з посади за згодою ВР директора НАБУ і директора ДБР, з відбором кандидатур на посаду на конкурсній основі.

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Топ коментарі

  • Alisa Korovieva
    это ключевой вопрос, полсе чего Штаты и Европа могут сказать бай-бай, Украина.
  • 5 копійок
    Яких ще повноважень не вистачає кловуну?
  • Маркиз
    Да куда уж тут смеяться? Уже время плакать...
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