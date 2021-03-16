Усі сімейні лікарі будуть вакциновані проти COVID-19 через кабінети вакцинації, - Степанов
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це в ефірі "Свобода слова" на ICTV заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.
"Наступного тижня ми відкриватимемо кабінети вакцинації. Всі сімейні лікарі будуть вакциновані проти COVID-19 через ці кабінети", - розповів глава МОЗ.
За словами Степанова, згідно з національним планом вакцинації, нині мали б працювати щонайменше дев'ять мобільних вакцинальних бригад на область, однак на місцях ці плани не виконуються.
"Місцеві органи мали вийти не на 10 тис., а більш ніж 12-14 тис. вакцинацій на добу. Там мобільна бригада не виїхала, там не провакцинували - ось таким чином на місцях розгортаються", - наголосив міністр.
Проте Степанов додав, що найближчими днями темпи вакцинації прискоряться і досягнуть понад 10 тис. вакцинацій на день.
"Сьогодні була доволі сувора розмова, зокрема з деякими головами областей", - сказав він.
Крім того, Степанов повідомив, що до 31 березня до України мають бути поставлені 1,5 млн доз вакцини AstraZeneca (Covishild). Дозвіл на їхній експорт МОЗ очікує від уряду Індії.