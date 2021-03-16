Звіробій знімає свою кандидатуру з довиборів до Ради на користь Кошулинського: "Державні інтереси – вищі за партійні та особисті"

Кандидатка від партії "Європейська Солідарність" на 87-му окрузі Прикарпаття, відома волонтерка, доброволець Маруся Звіробій знімає свою кандидатуру на користь кандидата від ВО "Свобода" Руслана Кошулинського.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили.

"Боротьба за Україну – це не слова, це вчинки. 87 округ сьогодні став своєрідним полем боротьби за Україну, на якому зіткнулися олігархи в особі партнера Коломойського Олександра Шевченка, висуванця від влади зелених дилетантів Василя Вірастюка, та представники патріотичних сил – Руслан Кошулинський зі "Свободи" та я, Маруся Звіробій-Біленька від "Європейської Солідарності"", – повідомила кандидатка "ЄС".

"Розуміючи, що своїм взаємопоборюванням ми з Кошулинським можемо відкрити дорогу представникам олігархів до Верховної Ради, я ухвалила рішення підтримати представника патріотичних сил Руслана Кошулинського і нагадати всім представникам політичних сил, що Україна понад усе – це інструкція до виконання, а не просто гасло", – наголосила Звіробій.

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Вона зауважила, що історія поразок України – це щоразу історія неспроможності об’єднатися.

"А солідарність – це про здатність об’єднуватися і перемагати разом. "Європейська Солідарнсіть" завжди закликала до об’єднання і демонструє власним прикладом, що державні інтереси – вищі за партійні та особисті", – додала Звіробій.

Вона зазначила, що "Європейська Солідарність" провела відповідні перемовини з ВО "Свобода", і політичні сили дійшли порозуміння, що заради України має початися процес об’єднання українських патріотичних сил не на словах, а на ділі, зважаючи на серйозні виклики, перед якими опинилася країна.

"Не пропустити до Ради представників олігарха Коломойського та зеленої влади – є одним з наших спільних завдань", – наголошує кандидатка від "ЄС".

ВО "Свобода" привітало заяву "Європейської Солідарності" та її кандидатки у 87 виборчому виборчому окрузі Марусі Звіробій-Біленької. "Це рішення є демонстрацією нашої спільної позиції про початок об’єднавчого процесу проукраїнських патріотичних сил, зокрема "ЄС" та "Свободи", перед загрозою проросійського та олігархічного реваншу.

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