"Пошел на х#й, так понятнее?" - офіційний представник України в ТКГ Арестович на прохання спілкуватися українською
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку Арестовича в Facebook.
Так представник ТКГ написав пост про засідання групи і про те, як делегація "утримує терориста розмовами, поки спецназ підбирається, щоб заспокоїти його надовго".
"Дві доби чергових засідань ТКГ. Хочете зрозуміти, чим ми тут займаємося? Українська делегація в ТКГ - це як парламентер, який утримує терориста розмовами, поки спецназ підбирається, щоб заспокоїти його надовго. А іноді учасникам переговорів вдається домовитися і без спецназу. Принаймні, з окремих питань. І якщо ми добули хоча б одного заручника, домовилися пронести їжу, надати медичну допомогу - значить, уже говорили не дарма", - написав Арестович.
Один із користувачів соцмережі попросив Арестовича написати цей же пост по-українськи, оскільки він є представником української делегації.
"Пане, це ж саме українською, ви ж стверджуєте, що знаходитесь у складі української делегації",
- написав користувач Віктор Іванов. На це Арестович відповів: "Пошел на х#й, так понятнее?"
Напомним, ранее Арестович обозвал тех, кто называл президента Владимира Зеленского "ватником", "крысами помойными".
При этом 7 августа 2019 года он высказывался в Фейсбуке о Зеленском вот так: "Зеленский не предатель. Он действительно старается. ... Он исходит из мира представлений обычного криворожского ватника с его кругозором".