Конституційний Суд розгляне справу про неконституційність чинного складу НКРЕКП у письмовому провадженні

Конституційний Суд України розгляне справу про неконституційність чинного складу НКРЕКП у порядку письмового провадження.

Таке рішення було ухвалено судом під час засідання Великої палати КСУ 11 березня, йдеться у повідомленні суду.

Розгляд справи у порядку письмового провадження не передбачає заслуховування учасників справи, постановку запитань по суті справи як суддями, так і учасниками процесу одне одному.

Конституційне подання 50 народних депутатів щодо невідповідності Конституції Указів Президента про призначення всіх 7 членів НКРЕКП - Валерія Тарасюка, Оксани Кривенко, Олени Антонової, Дмитра Коваленка, Руслана Кайдаша, Ольги Бабій та Олексія Магди – надійшло до суду 4 листопада 2020 року.

Його направили представники більшості парламентських фракцій та груп.

Окрім того, депутати звернулися до Конституційного Суду щодо визнання такими, що суперечать Конституції, положень Закону "Про НКРЕКП", які дозволили Президенту призначати членів регулятора без конкурсу та проходження спеціальної перевірки, та затверджувати схему їхньої ротації.

Справа за поданням депутатів була відкрита 15 січня 2021 року.

Нагадаємо, за даними тимчасової слідчої комісії Верховної Ради, саме чинний склад НКРЕКП відповідальний за кризу на енергетичному ринку, яка виникла восени 2019 року. За даними депутатів, дії членів НКРЕКП призвели до мільярдних збитків державних енергетичних компаній, зупинки шахт і накопичення боргів.

Окремо Окружний адміністративний суд розглядає справу про незаконність призначення голови НКРЕКП Валерія Тарасюка за позовом народного депутата, лідера Незалежної профспілки гірників Михайла Волинця.