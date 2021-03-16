У МВС за добу виявили 342 нові випадки COVID-19, більшість у Києві, у Львівській та Миколаївській областях
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За добу зафіксовано 342 нові випадки захворювання на COVID-19 серед співробітників МВС.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє сайт Нацполіції.
Наразі найбільшу кількість інфікованих правоохоронців за добу зареєстровано у Львівській (+21) та Миколаївській (+19) областях, а також у м. Київ (+63).
Також повідомляється, що від початку пандемії COVID-19 захворіли 39 089 співробітників МВС, 37 998 осіб одужали, 139 правоохоронців померли.