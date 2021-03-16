Велика Британія ніколи не визнає фіктивний "референдум" РФ в Криму, - посол Сіммонс
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Велика Британія ніколи не визнає фіктивний "референдум" РФ у Криму, який є кричущою неповагою до українських і міжнародних норм.
Про це заявила посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс, передає Цензор.НЕТ.
"7 років тому Росія провела фіктивний "референдум", намагаючись узаконити свій незаконний контроль над Кримом. Британія ніколи не визнає цієї кричущої неповаги до українських і міжнародних норм. Наше послання залишається чітким: Росія повинна повернути Крим Україні", - написала Сіммонс у Twitter.