Ситуація в Києві контрольована, вводити додаткові карантинні заходи не потрібно, - Рубан

У Києві на сьогодні недоцільно розглядати введення додаткових карантинних заходів, адже ситуація контролюється.

Про це заявив начальник ГУ Держспоживслужби в Києві Олег Рубан, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНН.

"На сьогодні потрібно розглядати посилення заходів з підготовки госпітальних баз та контролю існуючих карантинних заходів, які впроваджені. На сьогодні недоцільно розглядати введення додаткових заходів, тому що ситуація у нас контрольована", - сказав Рубан.

За його словами, у зв'язку з тим, що збільшується захворюваність COVID-19, в столиці необхідно додати ще 500 ліжок для осіб з коронавірусною хворобою COVID-19.

"Зараз розгорнуто 5 тис. 800 ліжок і потрібно збільшити ще десь на 500", - додав Рубан.

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Додамо, що станом на 16 березня Мінздоров'я включило Київ у "помаранчеву" зону епідемічної небезпеки.

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що найближчим часом Київ може увійти в "червону" зону.

Також Степанов просить Київ ввести додаткові карантинні заходи.

У Києві за минулу добу виявили ще тисячу хворих на COVID-19, при цьому ще 19 осіб померли.

За даними з карти РНБО щодо поширення коронавірусу, на сьогодні в столиці хворіють 45 185 осіб, кількість активних хворих за добу зросла на 572 людини.

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