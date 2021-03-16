Новини • Агресія Росії проти України, Операція Об'єднаних сил

З'єднання і частини 1-го і 2-го армійських корпусів оперативного угруповання окупаційних військ РФ на Донбасі приведені у вищі ступені бойової готовності, - ГУР

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З'єднання і частини 1-го і 2-го армійських корпусів оперативного угруповання окупаційних військ РФ на Донбасі приведені у вищі ступені бойової готовності, - ГУР
За інформацією Головного управління розвідки Міністерства оборони України, командування ЗС РФ провокує посилення напруги обстановки на тимчасово окупованій території в Донецькій і Луганській областях.

Як повідомили Цензор.НЕТ у пресслужбі Міноборони України, з'єднання і частини першого і другого армійських корпусів оперативного угруповання російських окупаційних військ приведені у вищі ступені бойової готовності.

"Особовий склад противника відкликано з відпусток, достроково відправлено до місць проходження служби осіб, які перебували на лікуванні у медичних закладах, здійснюється поповнення боєприпасами передових підрозділів. Водночас серед особового складу окупантів та місцевого населення поширюються чутки про імовірність початку бойових дій з можливим їх переростанням у повномасштабний військовий конфлікт під час проведення в Криму 17-18 березня заходів з нагоди чергової річниці окупації півострова за участі в них вищого російського державного та воєнного керівництва", - сказано в повідомленні.

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Топ коментарі

  • Беларусь
    Пиши *****, это его имя.
  • Envoy
    У тебя вечером "хоровод солидарности" . Не пропусти .
  • astor-27
    Да нет, - сыро еще. Вопрос не в зелени. Вопрос в проходимости местности для техники. По асфальту-то понятное дело проехать можно, а ты вот попробуй в это время по просёлку батарею, например, Д-30 переместить на ОП и подать 1б/к ( а это 80 выстрелов на орудие - 2 выстрела в ящике, масса с ящиком где-то 70 кг). Вот и прикинь, какой по счету автомобиль в колее в поле завязнет. А РСЗО? А Минометы (не на себе же их таскать по пояс в грязи (хотя, бывало, "подносы" таскали - по 4 мины на шею и вперед)? А ГСМ к пунктам заправки? Да много чего еще... Проблем, короче, выше крыши...
    А в рамках подготовки, да, можно рассмотреть...
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