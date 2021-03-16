Мати ексзаступника голови САП Кривенка отримала частку в бізнесі Журила після розслідування його справи про масштабні розкрадання в ОГХК, - ЗМІ

Мати колишнього заступника голови Спеціальної антикорупційної прокуратури Володимира Кривенка Тетяна Саханова отримала частку в ТОВ "ЕТГ Солар 5".

Ця фірма пов’язана з ексзаступником директора ДП "Східний гірничо-збагачувальний комбінат" Русланом Журилом, обвинуваченим САП у масштабних розкраданнях. Тепер Кривенко бере участь у конкурсі на посаду керівника САП, як виявили аналітики Центру протидії корупції, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Наші гроші".

Зазначається, що Саханова стала власницею 2,76% компанії "ЕТГ Солар 5".

Офіційно біля витоків компанії, що займається виробництвом електроенергії в місті Жовті Води Дніпропетровської області, стояв молодший брат Руслана Журила - Микола Журило. У вересні 2017 року він разом в ТОВ "Енерджі Трейд Груп" заснував десять компаній з однаковими назвами: "ЕТГ Солар 1", "ЕТГ Солар 2" і так до 10.

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При цьому "Енерджі Трейд Груп" раніше володів Євген Буга. На нього реєструвалися кілька компаній, які отримували підряди державних "СхідГЗК" та АТ "Об’єднана гірничо-хімічна компанія", де на керівних посадах працював Журило-старший.

Тоді ж, у січні 2020 року бенефіціаром "ЕТГ Солар 5" став Павло Пинзеник, екснардеп та помічник іншого фігуранта у справі "СхідГЗК" – екснардепа Миколи Мартиненка.

Згодом власницею значної частки "ЕТГ Солар 5" (майже 16%) стала Марія Перцева – дружина Юрія Перцева, який раніше був заступником Руслана Журила з комерційних питань у "ОГХК" та разом з ним фігурує у кримінальному провадженні через продаж продукції підприємства пов’язаним іноземним компаніям за заниженими цінами.

У вересні 2019 року Кривенко звільнився з посади заступника керівника САП Назара Холодницького, назвавши причиною стан здоров’я. Як пізніше писали ЗМІ, справжньою причиною нібито була передача Кривенком підозрюваному Руслану Журилу даних про розслідування, адже саме САП здійснює процесуальний нагляд у провадженнях НАБУ.

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Детективи НАБУ записали зустріч Кривенка із Журилом. Коли запис показали Кривенку, той вирішив негайно звільнитися. Після звільнення Кривенко, з огляду на його декларацію, ніде не працював, а єдиним джерелом доходу родини прокурора була його допомога з безробіття у 46 тис грн. У лютому 2021 року він подався на конкурс керівника САП.

Руслана Журила обвинувачують у розкраданні 300 млн грн ОГХК, а також у співучасті у розкраданні "СхідГЗК" і "Енергоатому" разом із екснардепом Миколою Мартиненком на 700 млн грн. В обох справах, які вело НАБУ, обвинувачення у суді представляє САП.