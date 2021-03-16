"Українського" штаму COVID-19 не існує, - Рубан
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Україна 24", про це заявив глава Держпродспоживслужби Києва Олег Рубан.
"В Україні підтверджений штам британського коронавірусу в Івано-Франківській області ще два тижні тому. Британський штам циркулює в різних регіонах, інші штами не підтверджені. Що стосується нового збудника, українського, такого немає. Є збудники, які циркулюють у всіх країнах: південноафриканський, бразильський, іспанський, британський - за минулий рік цей збудник пройшов 12 тис. мутацій. Але актуальний у всьому світі й у нас британський, який агресивніший і вражає молодь від 20 до 40 років", - розповів Рубан.
За його словами, сьогодні в Києві найбільше хворіють в організованих колективах, де не дотримуються правил безпеки, і в сім'ях, де теж не дотримуються елементарних правил.
"Сьогодні ми фіксуємо антирекорди і будемо, на жаль, далі фіксувати, це пов'язано з різким поширенням серед молоді", - додав Рубан.