"Українського" штаму COVID-19 не існує, - Рубан

У світі циркулюють "південноафриканський", "бразильський", "іспанський", "британський" штами коронавірусу, проте "українського" не існує.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Україна 24", про це заявив глава Держпродспоживслужби Києва Олег Рубан.

"В Україні підтверджений штам британського коронавірусу в Івано-Франківській області ще два тижні тому. Британський штам циркулює в різних регіонах, інші штами не підтверджені. Що стосується нового збудника, українського, такого немає. Є збудники, які циркулюють у всіх країнах: південноафриканський, бразильський, іспанський, британський - за минулий рік цей збудник пройшов 12 тис. мутацій. Але актуальний у всьому світі й у нас британський, який агресивніший і вражає молодь від 20 до 40 років", - розповів Рубан.

За його словами, сьогодні в Києві найбільше хворіють в організованих колективах, де не дотримуються правил безпеки, і в сім'ях, де теж не дотримуються елементарних правил.

"Сьогодні ми фіксуємо антирекорди і будемо, на жаль, далі фіксувати, це пов'язано з різким поширенням серед молоді", - додав Рубан.

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