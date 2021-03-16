Степанов - представникам місцевої влади: "Не чекайте вказівок зверху, застосовуйте контрзаходи на місцях"

Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов звернувся до представників органів місцевої влади та закликав їх до спільної відповідальності в питаннях боротьби з пандемією.

Про це він заявив 16 березня на брифінгу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.

Зокрема, Степанов порекомендував їм запроваджувати на свій розсуд обмежувальні заходи, не чекаючи вказівок зверху.

"Ми постійно покращуємо та вдосконалюємо нашу медичну систему. Саме завдяки цим системним рішенням Україна стала країною, яка довела, що здатна стримувати пандемію коронавірусу. Проте не все залежить виключно від МОЗ. Хочу звернутись до місцевих органів влади – мерів районних міст, обласних центрів, голів територіальних громад. Коронавірус – наша спільна біда. Саме від нашої спільної відповідальності залежить, чи вийдемо ми остаточними переможцями у протистоянні з недугом. Не чекайте вказівок зверху чи розпоряджень, вживайте контрзаходів на місцях, контролюйте дотримання карантинних обмежень і рекомендацій МОЗ. Запроваджуйте превентивні заходи", – закликав Степанов.

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Міністр наголосив, що всі ці дії – виключно в інтересах громад. І поставив у приклад мера міста Львова Андрія Садового, який дослухався до його поради й, не чекаючи оголошення "червоної зони" в області, своїм рішенням перевів місцевих школярів на дистанційне навчання.

"У п’ятницю я перебував у Львівській області, там теж достатньо напружена ситуація, ми проводили нараду і мер міста Львова Садовий вирішив перевести учнів 5–11 на дистанційну форму навчання, щоб зменшити мобільність населення. Щоб категорія громадян, які є вчителями, менше спілкувалися, не виходили на роботу. Мені здається, що це достатньо зрозуміле й грамотне рішення", – зазначив Степанов.

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