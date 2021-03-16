РФ використовує чутки про відмову від використання вакцини AstraZeneca в Європі, щоб розчистити фармринок для "Спутника V", - Ткаченко

Чутки про відмову від використання вакцини AstraZeneca в Європі можуть бути пов'язані з масовою інформаційною кампанією проти неї з боку РФ. Мета - розчистити фармринок для "Спутника V".

Як передає Цензор.НЕТ, про це у Telegram повідомив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.

""Спутник" досі не схвалений до застосування в Європейському Союзі. У Кремлі звичайно звинуватили у всіх своїх проблемах США та їхніх партнерів. І одразу з цим зненацька з’являється просто вал інформації про начебто існуючу небезпеку прямого конкурента "Спутник" – вакцини AstraZeneca", - зазначив міністр.



За словами Ткаченка, це дуже схоже на тактику випаленої землі. Інформаційно знищити вакцину-конкурента, щоб потім дотиснути європейських політиків дозволити застосування "Спутника".



"Натомість, мало хто зважає на відсутність задокументованих летальних випадків внаслідок щеплень вакциною AstraZeneca, а також зв’язку між препаратом і утворенням тромбів кажуть і у Всесвітній організації охорони здоров'я і в Європейському агентстві з лікарських засобів. Росія ж, наполегливо продовжує лобіювати свій "Спутник". Я б дуже ретельно перевірив, з яких джерел з’явилася інформація про псевдонебезпечність вакцини AstraZeneca і хто лобіював розповсюдження цих жахачок у європейських ЗМІ. Бо в такі збіги не вірю", - підкреслив глава МКІП.

Ткаченко зазначив, що вже минуло 5 днів відтоді як він прищепився вакциною AstraZeneca, почувається добре.

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