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У Росії пригрозили повністю заблокувати Twitter через місяць

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У Росії пригрозили повністю заблокувати Twitter через місяць
Роскомнагляд пригрозив заблокувати Twitter у Росії через місяць, якщо соцмережа не вилучить заборонену інформацію.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Газета.ру.

"Ми взяли місяць і спостерігаємо за реакцією компанії Twitter з питання видалення забороненої інформації", - сказав заступник голови відомства Вадим Суботін.

Через місяць залежно від дій адміністрації соцмережі "будуть ухвалені відповідні рішення", додав він.

Суботін уточнив, що у разі невиконання вимоги російського законодавства, Роскомнагляд розгляне можливість повного блокування сервісу в Росії.

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Нагадаємо, Роскомнагляд із 10 березня ухвалив рішення уповільнити роботу Twitter, уточнивши, що обмеження діятимуть до видалення всієї забороненої інформації.

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Топ коментарі

  • Маркиз
    В России пригрозили полностью заблокировать Twitter через месяц - Цензор.НЕТ 9738
  • Yri Simash
    Чебурнет для цапів,саме то 😉
  • Підлога Маккартні
    помоему то что информация про то что путен ***** єто общеизвестная, а не запрещенная информация В России пригрозили полностью заблокировать Twitter через месяц - Цензор.НЕТ 3900
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