Мер Ірпеня Маркушин анонсував посилення карантину в місті Ухвалив рішення "спрацювати на випередження"

Мер Ірпеня Олександр Маркушин планує від завтра посилити карантинні заходи в регіоні, щоб не допустити переведення громади з помаранчевої в червону зону карантину.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Маркушин повідомив у Facebook.

За його словами, ситуація з COVID-19 у місті погіршується.

"Якщо 15 лютого у Приірпінні було зафіксовано 89 підтверджених випадків захворювання на коронавірус, то 15 березня – вже 233! Маємо 100% наповнення інфекційного відділення та усіх палат для лікування хворих на ковід в Ірпінській центральній лікарні. Масово хворіють лікарі та вчителі! Лише за день в ірпінські амбулаторії звертаються понад 200 хворих з підозрою на коронавірус. Навантаження на медиків зросло в рази", - йдеться в повідомленні.

Маркушин заявив, що хоче "спрацювати на випередження" і не допустити переведення Ірпінської громади з помаранчевої в червону зону карантину.

"На період із 17 березня до 5 квітня ініціюю: скасування всіх спортивних та культурно-масових заходів; переведення шкіл на дистанційне навчання (з урахуванням канікул з 22 до 28 березня); переведення прийому громадян у комунальних службах міста в онлайн режим; скасування прийому громадян працівниками виконавчого комітету ІМР, переведення роботи ЦНАПу в онлайн-режим (окрім здійснення реєстрації місця проживання та державної реєстрації фізичних та юридичних осіб, які будуть відбуватися за попереднім записом); посилення контролю за дотриманням карантинних протиепідемічних норм у місцях загального користування", - додав мер Ірпеня.

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