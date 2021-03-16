54% українців підтримують запровадження санкцій проти Медведчука, - опитування Центру Разумкова

Понад половина українців підтримують запровадження санкцій РНБО проти кума Путіна, одного з лідерів ОПЗЖ Віктора Медведчука.

Як передає Цензор.НЕТ, про це свідчать дані опитування, проведеного "Центром Разумкова".

45% опитаних відповіли, що добре знають про санкції щодо Медведчука, ще 41,5% - "дещо чули про це", а 13% - що "вперше про них чують".

Серед усіх опитаних 54% підтримують запровадження цих санкцій (серед тих, хто знав про ці санкції ще до проведення соціологічного опитування, - 61%), не підтримують ці санкції - відповідно 21% і 23%.

63,5% опитаних зазначають, що їхнє ставлення до Медведчука після запровадження цих санкцій не змінилося, 20% - що воно погіршилося, а 5% - що воно покращилося. 51,5% опитаних відповіли, що їхнє ставлення до Зеленського після запроваджених санкцій не змінилося, 21% - що воно покращилося, а 17% - що воно погіршилася.

Крім того, за даними опитування, 46% опитаних підтримують санкції проти телеканалів "пулу Медведчука" (112, NewsOne, ZIK). Не підтримують санкції проти зазначених каналів - 31%.

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