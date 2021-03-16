Учні 5-11 класів в Києві підуть на весняні канікули 18 березня, - Кличко

Київ ухвалив рішення почати весняні канікули для учнів 5-11 класів на два дні раніше - з четверга, 18 березня.

Про це в Telegram повідомив мер Києва Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ.

Дитсадки і початкова школа поки працюватимуть у звичайному режимі.

"Хочу підкреслити, що ситуація дійсно складна. Сьогодні в стаціонарах медичних закладів столиці - понад 3 500 госпіталізованих пацієнтів. Хворих і з підозрою на коронавірус. З них 71% людей - у важкому стані. Це складна ситуація для медиків Києва з початку пандемії. З такими темпами поширення вірусу і кількістю госпіталізацій на добу, вже через кілька днів місць в лікарнях не буде", - додав Кличко.

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