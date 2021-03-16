Проєкт наказу про списання вагонів створює корупційні ризики, - експерт

Третя версія наказу про списання вагонів за віком, яку підготувало Міністерство інфраструктури, містить норми, які створюють корупційні ризики, а також загрожують зупинкою президентського проєкту "Велике будівництво".

Про це заявив генеральний директор гірничодобувної компанії "Юнігран" Сергій Диняк.

За його словами, у новій редакції проєкту міститься норма, яка дозволяє продовжити експлуатаційний термін служби вагону. Але таке продовження можливе тільки після проведення капітального ремонту з видачею сертифікату. До того ж цей сертифікат дійсний лише три роки, і потім необхідно знову робити ремонт.

"Проте зараз продовження терміну служби вагонів теж іде через проведення капремонтів, після чого видається спеціальне заключення інституту. Спеціалісти інституту виїжджають, оглядають ці вагони, і надають висновок, наскільки вагон придатний. А зараз вони всім заборонили це робити (брати заключення інституту. – Ред.), і хочуть загнати в якусь свою корупційну схему. Причому що вона собою буде представляти, я розумію слабо", - пояснює експерт.

Він також звертає увагу, що нова редакція наказу може призвести до дефіциту рухомого складу, особливо – спеціалізованого, і поставити під загрозу виконання президентського проєкту "Велике будівництво".

"Норми розповсюджуються на спецвагони для перевезення інертних матеріалів. Це такі спецвагони-думкарі, які перевозять щебінь і максимально задіяні на програмі "Велике будівництво". Якщо їх списати, зросте вартість перевезень, а в деяких місцях програма зупиниться. Тому що, наприклад, у Луганській та Харківській областях щебеню немає, його можна завезти тільки залізничним транспортом. А будівництва там дуже багато", - нагадує Диняк.

Минулого року Державна регуляторна служба (ДРС) не погодила проєкт наказу, яким Мінінфраструктури збиралося скоротити термін експлуатації вантажних вагонів. Натомість у відомстві у березні цього року запропонували вже третю, "доопрацьовану" редакцію проєкту. Насправді ж вона фактично не відрізняється від попередньої версії, і не влаштовує ні вагонобудівників, ні вантажовідправників, ні власників парків вагонів.

Європейська Бізнес Асоціація заявила, що нова версія наказу має бути допрацьована, оскільки в оновленій редакції документа, як і раніше, пропонується значно обмежити термін експлуатації спеціалізованих вантажних вагонів, що викличе їхній гострий дефіцит на ринку перевезень.

Зі свого боку народний депутат Сергій Магера заявив, що влада не почула бізнес у питанні обмеження термінів експлуатації залізничних вагонів, тому новий проєкт наказу МІУ все ще потребує серйозного доопрацювання.