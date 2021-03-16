Колишні в'язні Кремля закликають Зеленського не використовувати боротьбу з Медведчуком для атак на Порошенка: "У нас один спільний ворог - Кремль"
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на видання "Високий замок", текст звернення представив колишній політв'язень Володимир Балух.
У своїй заяві в’язні Кремля зазначили, що підтримують дії влади, спрямовані на викорінення розгалуженої злочинної мережі, розбудованої і впровадженої в Україні країною агресором - Російською Федерацією.
"Правильні й необхідні рішення, спрямовані на закриття проросійських телеканалів та інших ЗМІ, впровадження санкцій щодо промосковських політиків - колаборантів всередині країни, по-перше, потребують впровадження законодавчого обґрунтування. По-друге, в жодному разі не мають використовуватись як формальний привід для кримінального і санкційного переслідування політичних та громадських лідерів, особистостей, що беззаперечно довели свою відданість ідеалам українського державотворення, проте розбудовують свою діяльність в опозиції до курсу чинної влади", - наголосив Балух.
"Ми також виступаємо категорично проти і засуджуємо спроби влади використати негативний образ відвертого колаборанта Медведчука з метою дискредитації особистостей, що уособлювали владу у надважкі часи початку війни, кровопролитних військових дій, відсутності дієздатної української армії, зокрема п'ятого Президента України Петра Порошенка", - йдеться у зверненні.
У зверненні закликають усіх "відмовитися від маніпуляцій, не спекулювати на прізвищах, відкинути особисті амбіції, нагадати собі, що насправді є найважливішим, безцінним, понад усе".
"Закликаємо українську владу у вирі політичної боротьби не втрачати Гідність", - наголошують колишні бранці російського режиму.
"Неприпустимо, аби перманентні політичні змагання, боротьба за рейтинги, вплив й контроль над фінансовими потоками брали гору над інтересами Держави", - переконані автори заяви.
Учасники брифінгу застерегли владу в особі президента Зеленського від подальших кроків на руйнування суспільної єдності.
"Закликаємо суспільство завжди пам'ятати що, не знайшовши мудрість зберегти єдність століття тому, ми втратили Державність і вже менш ніж за 20-ть років кремлівський монстр прирік мільйони українців на жахливу смерть під час штучно влаштованого Москвою Голодомору в сатанинському угарі помсти за непокору, "нахабність" відродити омріяну Державність", - йдеться в повідомленні.
"У нас один спільний ворог - Кремль. У нас одна Україна на всіх. Перемога можлива лише шляхом єднання", — резюмують бранці путінського режиму.
Заяву підтримали Володимир Балух, Ахтем Чийгоз, Євген Панов, Роман Сущенко, Ігор Козловський.