В Росреєстрі немає інформації про власника маєтку в окупованому Криму, в якому Медведчук приймав Путіна, - ЗМІ. ДОКУМЕНТ

В липні 2012 року президенти України і Росії зустрічалися в Криму. Поспілкувавшись з Віктором Януковичем, Володимир Путін відвідав кумів - Віктора Медведчука і Оксану Марченко.

Про це нагадує Цензор.НЕТ із посиланням на Крим.Реалії.

У 2018 році російське видання "Примечания" писало, що в генплані Ялти маєток вказано як "палац Медведчука". Сторінка, на якій це виявили, тепер недоступна. На картах Google головний будинок білого кольору позначено як "Вілла "Медведчук".

Крим.Реалії отримали виписки з Росреєстру щодо цієї нерухомості. У цих документах зазначено, що "дані про власників відсутні" .





Сам Медведчук запевняє, що зможе розібратися з володіннями його дружини Оксани Марченко в окупованому Криму після вступу в силу указу російського президента Володимира Путіна, яким заборонено іноземцям та іноземним компаніям бути власниками ділянок на півострові. Про це він сказав у коментарі Крим.Реалії.

Зокрема, на питання про те, що він буде робити з кримською нерухомістю, політик відповів: "З усіма питаннями розберемося". На уточнювальне запитання про те, чи домовився він уже, Медведчук сказав: "Я ні з ким не домовляюся".

З кримською нерухомістю в декларації Медведчука за 2019 рік вказано 56 соток землі, житловий будинок в 371 квадратний метр і нежитловий - в 749 квадратних метрів. Все це розташовано в селі Оползневе. Майно записано на Оксану Марченко.

Редакція також відправила запит Марченко, поцікавившись, чи планує хтось із її сім'ї отримати російське громадянство для переоформлення кримського майна, або його перепишуть на російську фірму. Однак відповіді поки не було.

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Нагадаємо, 20 березня 2021 року набирає чинності указ президента Росії Володимира Путіна, який заборонив "іноземним громадянам" володіти землею в більшості районів Криму - прибережних і прилеглих до материкової України. З точки зору російського законодавства, громадяни України на окупованому півострові також потрапляють у цю категорію.

Згідно з указом, іноземні громадяни з 20 березня 2020 року повинні були протягом року розпорядитися своїм майном, наприклад, продавши або переоформивши його. В іншому випадку землю можуть в судовому порядку примусово вилучити російську владу Криму, з наданням компенсації.

У Представництві Президента України в АРК назвали "військовим злочином" цей указ Путіна. Прокуратура АР Крим кваліфікує такі дії російської влади щодо ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів і звичаїв війни).