Україна перервала засідання робочої групи ТКГ і вимагає виключення "експертів ЛДНР", - Гармаш

Українська делегація в політичній підгрупі ТКГ перервала засідання робочої групи через участь у переговорах "експерта" "ДНР".

Як передає Цензор.НЕТ, про це в Facebook повідомив представник окремих районів Донецької області в Тристоронній контактній групі Сергій Гармаш.

"Ніякого демаршу, просто Україна, у повній відповідності з Мінськими угодами, попросила ОБСЄ видалити з групи запрошену з Донецька російською стороною "експертку" Майю Пирогову. Ця громадянка в Україні була засуджена за тероризм на 10 років і оголошена в розшук. Такі "учасники" делегітимізують переговори, чим, власне, позбавляють їх сенсу", - сказано в повідомленні.

За словами Гармаша, модератор групи від ОБСЄ посол Морель заявив, що це не в його компетенції.

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"Ми попросили перерву, поки це питання не врегулює ТКГ, в компетенцію якої, за словами представника ОБСЄ, входять подібні проблеми", - додав він.

"Посол Морель обґрунтовує їх участь "усталеною практикою", яка встановилася, тому що "півтора місяці Кравчук на ТКГ мовчить". Він навіть висловив надію, що завтра на ТКГ "нарешті, нарешті (!) буде реакція України". Морель не розуміє, які претензії можуть бути до нього, якщо сама Україна недостатньо активно порушує ці питання на ТКГ ... насправді, Кравчук не мовчить, але, щоправда, і по столу черевиком не грюкає - мабуть саме це розглядається ОБСЄ як досить активна позиція, щоб реагувати на неї", - підкреслив Гармаш.