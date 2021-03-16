Офіс Генпрокурора почав кримінальне провадження щодо тортур і недотримання прав кримського політв'язня Абдуллаєва в колонії РФ

Офіс Генерального прокурора почав кримінальне провадження за фактом порушення законів і звичаїв війни представниками органів влади на території країни-агресора (ч. 1 ст. 438 КК України).

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОГП, правоохоронці встановили систематичні грубі порушення прав людини в місцях несвободи РФ.

"Так, громадянин України, політв`язень у справі "Хізб ут-Тахрір" Теймур Абдуллаєв, незаконно засуджений до 16,5 років позбавлення волі, зазнав незаконного тривалого одиночного ув’язнення в колонії на території РФ, де був повністю позбавлений медичної допомоги та контактів з адвокатами і родичами. З березня 2020 року він провів в одиночній камері щонайменше 5 місяців. За попередніми даними, співробітники колонії погрожували йому, шантажували, схиляли до співпраці та надання викривальної інформації про інших ув’язнених осіб. Під час перебування в дисциплінарній камері до політв’язня застосовували психологічний тиск та катування, зокрема, забороняли сидіти або лягати на ліжко протягом дня", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що це є порушенням ст. 37 Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни 1949 року, згідно якої особи, відбуваючи попереднє ув’язнення або покарання у місцях позбавлення волі, перебувають під захистом, і до них слід ставитися гуманно протягом періоду їхнього обмеження свободи.

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Проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні доручено слідчим Головного слідчого управління Служби безпеки України.