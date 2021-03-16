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ФСБ РФ повідомляє про затримання в окупованому Криму "українського агента" із саморобним вибуховим пристроєм

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ФСБ РФ повідомляє про затримання в окупованому Криму "українського агента" із саморобним вибуховим пристроєм
ФСБ РФ повідомляє, що в окупованому Криму затримано громадянина Росії, який збирав нібито за завданням української розвідки інформацію про місця масового перебування людей та життєзабезпечення, у нього вилучено вибуховий пристрій.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Интерфакс", про це повідомили в Центрі громадських зв'язків ФСБ.

"ФСБ припинила розвідувально-підривну діяльність Єсипенка В.Л., він знімав на фото та відео в Криму місцевість, об'єкти життєзабезпечення і місця масового перебування людей", - йдеться в повідомленні.

У ФСБ повідомили, що Єсипенка затримали, щоб "не допустити проведення ним підривних акцій в інтересах українських спецслужб".

"За даними ЦГЗ, в особистій машині затриманого знайшли саморобний вибуховий пристрій. Як розповів сам Єсипенко, згадану інформацію він збирав за завданням офіцера діючого резерву 8 відділу 5 департаменту Служби зовнішньої розвідки (СЗР) України полковника Кравчука, зазначили у ФСБ. Вибуховий пристрій Єсипенко за рекомендацією Кравчука зберігав в автомобілі для власної безпеки", - повідомляє видання.

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У ФСБ повідомили, що стосовно Єсипенка порушено кримінальну справу, але не уточнили, за якою статтею КК РФ.

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Топ коментарі

  • Vadym Tsyrkalyuk
    как свежо...
  • Да-это-я
    В криму, усі українці ходять з вибуховими пристроями. Просто тупа ФСБ ще не дійшла до цього геніального висновку(, тому так МАЛО справ з тероризму.
  • Дмитро Черних 794bd8a2
    В синіх в"єтнамках з дворучними пилками і візитівками Яроша в кишенях !!!)))
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