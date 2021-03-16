Ексватажка "ЛНР" Плотницького заочно засудили до довічного ув'язнення за збиття українського Іл-76 в 2014 році

Красногвардійський суд Дніпра оголосив вирок у справі про збиття терористами в 2014 році українського літака ІЛ-76. Представників терористичної організації "ЛНР" Ігоря Плотницького, Олександра Гурєєва і Андрія Патрушева засудили на довічне позбавлення волі без конфіскації майна.

Про це повідомляє "Судовий репортер", передає Цензор.НЕТ

Судді понад місяць перебували в нарадчій кімнаті. Текст вироку має понад 100 сторінок. Вирок оголошували 15-16 березня з перервами - близько восьми годин.

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14 червня 2014 року на території Луганської області з переносного зенітно-ракетного комплексу було збито літак Іл-76МД. Він загорівся і впав. На його борту перебували 40 військовослужбовців 25-ї окремої парашутно-десантної бригади і 9 членів екіпажу. Всі загинули. У збитті літака звинувачують трьох найманців РФ, учасників терористичної організації "ЛНР". До суду вони не з'явилися. Їх судили заочно. Плотницький був ватажком терористичної організації "ЛНР". У листопаді 2017 нібито пішов у відставку за станом здоров'я, але в ЗМІ писали, що Плотницького змістили в результаті перевороту. Після цього він виїхав до Росії, де нібито був заарештований за крадіжку 1 млрд доларів США виділених Росією, і утримувався в петербурзькому СІЗО.

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16 грудня 2020 Дніпровський апеляційний суд залишив без змін вирок про 7 років тюремного ув'язнення за службове недбальство українського генерала Віктора Назарова в бойовій обстановці. Суд визнав, що недбалість генерала та невжиття необхідних заходів привели до збивання терористами літака ІЛ-76 в червні 2014 року. Суд першої інстанції ще в березні 2017 засудив генерала до 7 років ув'язнення. Назаров з рішенням не погодився і подав апеляцію, яка тривала 3,5 року. Назарова не взяли під варту і виконання вироку зупинено через подачу скарги до Верховного Суду.