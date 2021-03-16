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Глава УГКЦ Святослав і головний рабин Києва Маркович публічно вакцинувалися проти коронавірусу. ФОТО

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16 березня декілька релігійних діячів України публічно вакцинувалися проти коронавірусу.

Про це на своїй сторінці в Фейсбук повідомив керівник відділу з питань релігій, забезпечення права громадян на свободу світогляду і віросповідання Секретаріату Кабміну Андрій Юраш, інформує Цензор.НЕТ.

Глава УГКЦ Святослав і головний рабин Києва Маркович публічно вакцинувалися проти коронавірусу 01

Щеплення проти COVID-19 зробили:

  • главі Української греко-католицької церкви Святославу;
  • наміснику Михайлівського Золотоверхого монастиря Православної церкви України Лаврентію;
  • головному рабину Києва Йонатану Марковичу;
  • представникам Федерації єврейських громад у столиці України Леоніду Барацу і Борису Стругацькому

Глава УГКЦ Святослав і головний рабин Києва Маркович публічно вакцинувалися проти коронавірусу 02

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Глава УГКЦ Святослав і головний рабин Києва Маркович публічно вакцинувалися проти коронавірусу 03

Відеотрансляцію вакцинації проводило Міністерство охорони здоров'я України.

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Топ коментарі

  • Василий Васильев b8ee7c21
    А Мацковский сатанат "Спутником" уже привился?
  • Чинганчгук
    какой вакциной ? - вот в чем вопрос
  • Rostyslav Komarnytsky
    Думаю, це правильний крок. Св'ятослав - один з небагатьох людей України, якому довіряють українці. Про нього точно ніхто нічого поганого сказати не може.
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