Глава УГКЦ Святослав і головний рабин Києва Маркович публічно вакцинувалися проти коронавірусу. ФОТО
2 80121
16 березня декілька релігійних діячів України публічно вакцинувалися проти коронавірусу.
Про це на своїй сторінці в Фейсбук повідомив керівник відділу з питань релігій, забезпечення права громадян на свободу світогляду і віросповідання Секретаріату Кабміну Андрій Юраш, інформує Цензор.НЕТ.
Щеплення проти COVID-19 зробили:
- главі Української греко-католицької церкви Святославу;
- наміснику Михайлівського Золотоверхого монастиря Православної церкви України Лаврентію;
- головному рабину Києва Йонатану Марковичу;
- представникам Федерації єврейських громад у столиці України Леоніду Барацу і Борису Стругацькому
Відеотрансляцію вакцинації проводило Міністерство охорони здоров'я України.