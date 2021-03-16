Глава УГКЦ Святослав і головний рабин Києва Маркович публічно вакцинувалися проти коронавірусу. ФОТО

16 березня декілька релігійних діячів України публічно вакцинувалися проти коронавірусу.

Про це на своїй сторінці в Фейсбук повідомив керівник відділу з питань релігій, забезпечення права громадян на свободу світогляду і віросповідання Секретаріату Кабміну Андрій Юраш, інформує Цензор.НЕТ.

Щеплення проти COVID-19 зробили:

главі Української греко-католицької церкви Святославу;

наміснику Михайлівського Золотоверхого монастиря Православної церкви України Лаврентію;

головному рабину Києва Йонатану Марковичу;

представникам Федерації єврейських громад у столиці України Леоніду Барацу і Борису Стругацькому

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Відеотрансляцію вакцинації проводило Міністерство охорони здоров'я України.