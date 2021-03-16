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Туреччина не визнає окупацію Криму і закликає захистити кримських татар, - МЗС

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Туреччина не визнає окупацію Криму і закликає захистити кримських татар, - МЗС
Туреччина не визнає окупацію Росією Криму та підтримує суверенітет і територіальну цілісність України.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це йдеться в заяві МЗС Туреччини з нагоди сьомої річниці окупації Кримського півострова.

"Ми повторюємо, що не визнаємо фактичної ситуації на півострові, яка є порушенням міжнародного права, і підтверджуємо підтримку суверенітету і територіальної цілісності України", - йдеться в документі.

МЗС Туреччини також наголошує на важливості захисту культурної ідентичності, безпеки і добробуту кримських татар, які є корінним етносом на півострові.

"Ми будемо продовжувати пильно стежити за розвитком подій в Криму", - заявили у відомстві.

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Топ коментарі

  • Bor Moley
    Никто не признает Крым кацапским. А когда Куйло подохнет, репоеды сами его отдадут. Не по Сеньке шапка.
  • Andy Jumeirach
    крысмане, малоросы, сепары и калоборанты упрямо не хотят понимать, что путло в 2014 году сделал кроваво-грязную работу их руками и делает её до сих пор...
    цели своей путло не добъётся, но горя всем принесёт немало ...
    посему - для начала путло должно сдохнуть, тогда его все эти крысмане, малоросы, сепары и калоборанты начнуть обсирать, как сралина !
  • kelman muksat
    Германия не признаёт оккупацию Кёнинзберга
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