В Україні планується дозволити друге громадянство країн ЄС та інших дружніх держав, - Резніков

В Україні планують дозволити отримання подвійного громадянства. Однак у переліку допущених країн не може бути держави-агресора - Російської Федерації.

Про це повідомив віцепрем'єр міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Дом".

При цьому віцепрем'єр акцентував, що планується дозволити друге громадянство для Європейського Союзу та інших дружніх держав. Це, за його словами, дасть можливість українцям, які виїхали в інші країни, інтегруватися у нове суспільство, зберігши зв'язки з батьківщиною.

"Важливе обмеження у тому, що друге громадянство країни агресора-окупанта, яким є сьогодні Росія, інших таких більше немає на планеті Земля по відношенню до України, воно не може входити в цей перелік, який допускає можливість другого громадянства", — резюмував Олексій Резніков.

Нагадаємо, Володимир Зеленський увів у дію рішення РНБО щодо подвійного громадянства. Згідно з документом, Кабмін разом із Центральною виборчою комісією та СБУ мають у двомісячний термін провести інвентаризацію та проаналізувати законодавство України щодо питань, пов’язаних із подвійним (множинним) громадянством.

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