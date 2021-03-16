В Україні не зафіксовано жодного випадку тромбозу після вакцинації, - Степанов
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Україна 24".
"На сьогодні в жодній країні світу не встановлено і немає жодного підтвердження щодо зв'язку між вакцинацією і тромбозом. Є відповідні дослідження, які зокрема проводить і європейський регулятор, який відповідає за фармаконагляд, і ВООЗ. Ніякого підтвердження поки немає. В цілому на 17 млн вакцинованих осіб було виявлено 37 тромбозів, тобто 1 тромбоз на 460-470 тис. населення. Якщо порівняти те, що відбувається у звичайному житті, то ми розуміємо, що можуть бути люди, у яких може бути тромбоз незалежно від вакцинації. Я вважаю, що нам треба дочекатися медичних досліджень, і робити висновки", — зазначив міністр.
Степанов підкреслив, що в Україні не зафіксовано жодного випадку тромбозу після вакцинації.
"Ми зробили станом на сьогоднішній ранок 62 тисячі щеплень. На всі 62 тисячі зафіксовано 362 побічні реакції, тільки дві вимагали огляду медпрацівників нетривалий час. Ніяких тромбозів у нас зафіксовано не було. Щодо провідних країн світу — наприклад, британський регулятор, який є найбільш жорстким регулятором у світі, вже чітко заявив, що вони не збираються припиняти вакцинацію AstraZeneca, що немає ніякого у них підтвердження зв'язку між вакцинацією і тромбозами. Так само заявила і Канада. Думаю, що те ж саме заявлять і європейські країни найближчим часом. Якщо говорити про користь і ризик, то користь вакцинації набагато перевищує будь-які реакції та побічні ефекти", — додав глава МОЗ.